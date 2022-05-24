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Ученый рассказала, как правильно лечить педикулез

Ученый рассказала, как правильно лечить педикулез

Старший научный сотрудник кафедры энтомологии биологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, ведущий научный сотрудник ФБУН НИИ дезинфектологии Роспотребнадзора Юлия Лопатина рассказала о способах лечения головного и платяного педикулеза.

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