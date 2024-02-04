CNN: Удары США по Ираку и Сирии обошлись без жертв со стороны КСИР

По данным телевизионного канала CNN, удары Соединенных Штатов Америки по Сирии и Ираку в качестве ответной меры на нападение на базу США в Иордании, предположительно, не повлекли за собой жертв среди членов Корпуса стражей исламской революции (КСИР).
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