«Бессмертный полк»** – это явление поразительной мощи и искренности. Самое в...

«Бессмертный полк» – это явление поразительной мощи и искренности. Самое важное, что в нём принимает участие огромное количество детей, которые осмысленно это делают, узнают о своих прадедушках, прабабушках, которые защищали нашу Родину, с искренним интересом рассказывают о том, где они воевали, за что были награждены.