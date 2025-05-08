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**«Бессмертный полк»** – это явление поразительной мощи и искренности. Самое в...

«Бессмертный полк» – это явление поразительной мощи и искренности. Самое важное, что в нём принимает участие огромное количество детей, которые осмысленно это делают, узнают о своих прадедушках, прабабушках, которые защищали нашу Родину, с искренним интересом рассказывают о том, где они воевали, за что были награждены.

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