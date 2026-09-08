Ситуация непростая, у русских всё более совершенные дроны, – экс-министр обороны Великобритании

Россия смогла создать более совершенные беспилотники, чем Украина, которой помогает Великобритания, разместив производство БПЛА на своей территории.
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