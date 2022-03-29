В Республике Коми полицейские и общественники провели круглый стол «Информационная безопасность в современных условиях»

В рамках акции «Безопасный интернет» представители отдела информации и общественных связей, Центра профессиональной подготовки МВД по Республике Коми и член Общественного совета при МВД Леонид Носов встретились со студентами Сыктывкарского гуманитарно-педагогического колледжа.
Популярные статьи
- Экипажи военно-транспортной авиации ВКС России доставили более 70 тонн гуманитарного груза для мирного населения Украины
- Экипажи вертолетов Ка-52 ВКС России уничтожили ротно-опорные пункты украинских националистов
- В Удмуртии учащиеся «Школы полиции СтрИЖ» присоединились к всероссийской акции «Письмо солдату»
Свежие комментарии