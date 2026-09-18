Ради рождаемости эксперты предлагают привязать размер пенсии к числу детей

Демограф, кандидат социологических наук Игорь Белобородов убеждён, что радикальная пенсионная реформа может стать экономическим стимулом для решения демографических проблем.
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