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Ради рождаемости эксперты предлагают привязать размер пенсии к числу детей

Ради рождаемости эксперты предлагают привязать размер пенсии к числу детей

Демограф, кандидат социологических наук Игорь Белобородов убеждён, что радикальная пенсионная реформа может стать экономическим стимулом для решения демографических проблем.

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