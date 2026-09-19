Приходько: в Горловке поврежден пассажирский автобус при атаке ВСУ

Украинские войска атаковали при помощи беспилотника автобус в Горловке Донецкой народной республики (ДНР).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ХЛ Певица Лариса Дол...
- Песков: Стубб и С...
- Путин, Стубб и Ст...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым