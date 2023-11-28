Объемы порций в школьных столовых стали реже занижать в Новосибирске

«Отмечается снижение удельного веса проб в части занижения объемов порций готовых блюд, а также удельного веса несоответствующих санитарному законодательству проб готовых блюд по содержанию витаминов и калорийности», – сообщается в релизе.
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