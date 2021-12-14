Эксперт Васильев объяснил, что России не выгоден крепкий рубль

МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Слабый рубль делает российские товары на мировом рынке дешевле, а значит привлекательнее, поэтому стране не всегда выгоден сильный рубль, рассказал агентству "Прайм" главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.