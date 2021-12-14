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Эксперт Васильев объяснил, что России не выгоден крепкий рубль

Эксперт Васильев объяснил, что России не выгоден крепкий рубль

МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Слабый рубль делает российские товары на мировом рынке дешевле, а значит привлекательнее, поэтому стране не всегда выгоден сильный рубль, рассказал агентству "Прайм" главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

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