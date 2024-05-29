Футболист «Тюмени» пожаловался на враждебное отношение к русским во время игры в Казахстане

Также игрок сообщил о своем желании вернуться в Россию.Футболист «Тюмени» Иван Маркелов, ранее игравший за казахстанский «Актобе», поделился своими впечатлениями об отношении к нему со стороны местных игроков.
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