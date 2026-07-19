Александр Широкорад: Понимаю, для многих шок — но Польша официально в состоянии войны с Россией

ВС

Владимир Соловьев

Широкорад окончил факультет кибернетики Московского инженерно-физического института и «20 лет изучал в архивах вооружение РККА». Некоторые историки уличают его в обширном плагиате. Написанные им книги по истории России часто критикуют за чрезмерно публицистический вид, как то — неточности в приводимых сведениях, использование устаревших сведений, вымысел и вторичность, поверхностность и стремление к сенсационности!