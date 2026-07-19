БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Александр Широкорад: Понимаю, для многих шок — но Польша официально в состоянии войны с Россией

Александр Широкорад: Понимаю, для многих шок — но Польша официально в состоянии войны с Россией

Опыт Кипра и Кореи показывает, что иногда перемирие куда лучше «вечной войны за прочный мир» Александр Широкорад Фото: Создано ИИ/Свободная Пресса Наши журналисты и историки обожают фразу: «Любая война кончается миром».

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Владимир Соловьев
Широкорад окончил факультет кибернетики Московского инженерно-физического института и «20 лет изучал в архивах вооружение РККА». Некоторые историки уличают его в обширном плагиате. Написанные им книги по истории России часто критикуют за чрезмерно публицистический вид, как то — неточности в приводимых сведениях, использование устаревших сведений, вымысел и вторичность, поверхностность и стремление к сенсационности!
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