Захарова: Киев чествованием Коновальца доказал человеконенавистническую сущность

Киевский режим решением перезахоронить останки основателя Организации украинских националистов (ОУН, экстремистская организация, деятельность которой запрещена в РФ) Евгения Коновальца доказал свою человеконенавистническую сущность.
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