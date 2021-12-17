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В Минобороны России прошла конференция, посвященная истории создания и развития военной полиции Вооруженных Сил России

В Минобороны России прошла конференция, посвященная истории создания и развития военной полиции Вооруженных Сил России

Участниками конференции проведена сравнительная оценка выполняемых сходных задач в различные периоды истории Российского государства, рассмотрены результаты военно-исторических исследований, касающихся не только военной, но и всей полиции России.

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