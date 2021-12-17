В Минобороны России прошла конференция, посвященная истории создания и развития военной полиции Вооруженных Сил России

Участниками конференции проведена сравнительная оценка выполняемых сходных задач в различные периоды истории Российского государства, рассмотрены результаты военно-исторических исследований, касающихся не только военной, но и всей полиции России.
Популярные статьи
- Показное занятие по боевой готовности проведено с личным составом подразделений Ивановского гвардейского соединения Воздушно-десантных войск
- Полицейские Югры исполнили новогоднюю мечту особенного ребенка
- В Центральном музее Вооруженных Сил Российской Федерации прошло собрание Общественной организации ветеранов «Соратники»
Свежие комментарии