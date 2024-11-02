А мы ведём разведку боем - Иван, Шамиль и Ван Ю Шин. Текст дня на злобу дня от пани Витязевой.
Украина заявила о прибытии в Россию трёх генералов Генштаба Северной Кореи
Комментарии
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ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
Белоруссия не справилась с задачами , поставленными ВВП , Лукашенко начал заигрывать с хохлами о переговорах , поэтому главнокомандующий сразу же заменил их на армию побратимов из Кореи (одну же задачу решаем -уничтожаем расползающийся по миру фашизм ). Корея с радостью откликнулась и в рамках соблюдения безопасности в западном регионе подключиться к СВО и заодно акклиматизироваться для проведения военных действий в зимних условиях , прихватив с собой лыжи 2-метровой длинны и 0.3 мэтра ширины . Всё,пипец хохлам. А в города наш десант не пустит , наш десант займёт все точки на крышах используя ночную высадку с парашютов , дельтапланов и планеров . Да они уже там , окопы копают и кофе пьют .
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7 час.
Игорь Кузнецов
Странно что украинские пропагандисты не приплели ещё и визит министра иностранных дел КНДР в РФ. Ясно ведь - готовить документы для "корейского спецназа" :-)
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6 час.
Игорь Васиков
В Германии 75.000 военнослужащих США. Иничего, все молчат.
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6 час.
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