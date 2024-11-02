Любопытно, однако
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Любопытно, однако

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Украина заявила о прибытии в Россию трёх генералов Генштаба Северной Кореи

Украина заявила о прибытии в Россию трёх генералов Генштаба Северной Кореи

  А мы ведём разведку боем - Иван, Шамиль и Ван Ю Шин. Текст   дня  на  злобу  дня  от  пани  Витязевой.

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Комментарии
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ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
Белоруссия не справилась с задачами , поставленными ВВП , Лукашенко начал заигрывать с хохлами о переговорах  , поэтому главнокомандующий сразу же заменил их на армию побратимов из Кореи (одну же задачу решаем -уничтожаем расползающийся по миру фашизм ). Корея с радостью откликнулась и в рамках соблюдения безопасности в западном регионе подключиться к СВО и заодно акклиматизироваться для проведения военных действий в зимних условиях , прихватив с собой лыжи 2-метровой длинны и 0.3 мэтра ширины . Всё,пипец хохлам. А в города наш десант не пустит , наш десант займёт все точки на крышах используя ночную высадку с парашютов , дельтапланов и планеров . Да они уже там , окопы копают и кофе пьют .
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7 час.
Игорь Кузнецов
Странно что украинские пропагандисты не приплели ещё и визит министра иностранных дел КНДР в РФ. Ясно ведь - готовить документы для &quot;корейского спецназа&quot; :-)
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6 час.
Игорь Васиков
В Германии 75.000 военнослужащих США. Иничего, все молчат.
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6 час.

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