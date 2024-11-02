Украина заявила о прибытии в Россию трёх генералов Генштаба Северной Кореи

ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ

Белоруссия не справилась с задачами , поставленными ВВП , Лукашенко начал заигрывать с хохлами о переговорах , поэтому главнокомандующий сразу же заменил их на армию побратимов из Кореи (одну же задачу решаем -уничтожаем расползающийся по миру фашизм ). Корея с радостью откликнулась и в рамках соблюдения безопасности в западном регионе подключиться к СВО и заодно акклиматизироваться для проведения военных действий в зимних условиях , прихватив с собой лыжи 2-метровой длинны и 0.3 мэтра ширины . Всё,пипец хохлам. А в города наш десант не пустит , наш десант займёт все точки на крышах используя ночную высадку с парашютов , дельтапланов и планеров . Да они уже там , окопы копают и кофе пьют .