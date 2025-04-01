Подозревает, что его обманули: Илон Маск сомневается в своем отцовстве

Маск желает убедиться, что сын, родившийся полгода назад, – действительно его ребенок. Илон Маск не уверен, что он - отец ребенка LEGION-MEDIAИлон Маск, считающий, что его «бесценные гены» нужно передать как можно большему числу представителей следующего поколения, уже успел обзавестись уже 13 детьми от разных женщин.