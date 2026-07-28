Макеевская мечеть: помогаем фронту и храним татарскую идентичность в Донбассе

Корреспондент интернет-издания Украина.ру Александр Чаленко посетил субботник мусульман города Макеевки (ДНР), которые приводили в порядок территорию вокруг местной мечети, пообщался с руководителями местной мусульманской общины - имамом-хатыбом Рушаном Хазратом Таировым и Вахитом Агишевым, которые рассказали, как они помогают российским солдатам исламского вероисповедания.