Ученые раскрыли связь между инсультом и опасной пищей

Доктор медицинских наук, профессор кафедры терапии с курсом фармакологии и фармации Университета РОСБИОТЕХ Владимир Попов рассказал, какие продукты могут спровоцировать инсульт, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на РИА «Новости».
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