На Украине начали набирать на работу жителей Бангладеш

Украинское издание «Страна» сообщило, что производитель мебели в Закарпатье (Западная Украина) решил пригласить сотрудников из Бангладеш, потому что местные жители не приходят на работу из-за угрозы мобилизации.
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