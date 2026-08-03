МК Премьер Армении Никол Пашинян после разговора с президентом РФ Владимиром Путиным резко сменил тон, перейдя с «языка любви» на язык угроз.
Дяди не самых честных правил: по пути в Европу республики экс-СССР ограбят до нитки
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Ринат Ахметуллин
Армяне спятили,идут дорогой усраины.
Ответить
1 м.
T
Tigra07
Вообще-то все бывшие республики теперь этой дорогой идут. Только с разной скоростью.😉
Ответить
1 м.
Наталия
Еще в времена СССР они стремились в США и Европу. Когда, после землетрясения в Спитаке, им шла вагонами гум.помощь со всего мира, они расхватывали импортные уцененные вещи, а отечественные посылки доставались самым нерасторопным. Большинство перебравшихся тогда в Россию, которая их сразу приняла, рассматривали ее, как промежуточный пункт по пути на Запад. И, в основном, при поддержке тамошних диаспор, туда перебрались.
Ответить
1 м.
Свежие комментарии