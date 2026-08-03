Дяди не самых честных правил: по пути в Европу республики экс-СССР ограбят до нитки

Наталия

Еще в времена СССР они стремились в США и Европу. Когда, после землетрясения в Спитаке, им шла вагонами гум.помощь со всего мира, они расхватывали импортные уцененные вещи, а отечественные посылки доставались самым нерасторопным. Большинство перебравшихся тогда в Россию, которая их сразу приняла, рассматривали ее, как промежуточный пункт по пути на Запад. И, в основном, при поддержке тамошних диаспор, туда перебрались.