В Петербурге задержаны 22-летний мужчина и 19-летняя девушка, которые арендовали квартиры и обслуживали GSM-шлюз, обеспечивавший мошенникам до 11 тысяч звонков россиянам в сутки.
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