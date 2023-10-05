"Мутко против": главу судейства РФС Мажича убрали с назначения на игру "Шахтера"

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Милорада Мажича в экстренном порядке убрал главу департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) Милорада Мажича с назначения инспектором матча 2 тура группового этапа Лиги чемпионов между бельгийским "Антверпеном" и украинским "Шахтером", передает Telegram-канал "Мутко против".
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