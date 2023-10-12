Офтальмолог рассказала, как вовремя заметить проблемы со зрением у детей

Ежегодно во второй четверг октября отмечается Всемирный день зрения. О наиболее распространенных нарушениях зрениях, их причинах и симптомах в этот день, 12 октября, «Известиям» рассказала врач-офтальмолог Консультативно-диагностического центра Российской детской клинической больницы (филиала РНИМУ им.