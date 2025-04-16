Генконсул КНР в Казани высказался о «взаимных тарифах» США в сторону Китая

Автор: Арсений КаримовКитай выступает за решение всех проблем дипломатическим путем и стабильную мировую экономическую ситуацию, при этом не боится давления, которое пытается оказать США политикой «взаимных санкций».
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