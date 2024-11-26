У человечества есть шанс сформировать новую мировую структуру, заявила СВР

Наблюдается движение от однополярного миропорядка к многополярности, у человечества есть шанс сформировать мировую структуру, которой ещё никогда не существовало, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
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