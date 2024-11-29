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Маск поддержал просьбу конгрессменов США о помиловании Ассанжа

Маск поддержал просьбу конгрессменов США о помиловании Ассанжа

Американский предприниматель Илон Маск поддержал просьбу конгрессменов, демократа Джеймса Макговерна и республиканца Томаса Мэсси, к действующему президенту США Джо Байдену о помиловании основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

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