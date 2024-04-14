Теракт в «Крокус Сити Холле» ясно показал — с гастарбайтерами бизнес и продажные чиновники перешли красную черту Теракт в «Крокус-Сити» представляется результатом неприемлемой для большинства граждан России миграционной и в целом национальной политики, вызывающей протест той или иной степени интенсивности.
Михаил Делягин: России жизненно необходим 10-летний мораторий на завоз мигрантов
Комментарии
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Юрий Николаев
Именно ТАК и ни как иначе!!! А главное, всех чиновников от министра до самого низшего ранга кто лоббирует и помогает мигрантам приравнять к Гос. измене и пособничестве терроризма!Если бы не эти СУПЧИКИ, не было бы этого беспредела у нас в России!
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14 час.
ТМ
Татьяна Маштакова
ТМ Теракт в Крокус-сити по сути стал точкой замерзания в отношении к мигрантам из Средней Азии. Сколько можно терпеть? Запрет на въезд В Россию - это малое, что просто необходимо сделать, чтобы разобраться с уже пребывающими на территории России мигрантами в соответствии с российскими законами с особой тщательностью. Пора сделать выводы: нужны ли вообще России такие мигранты?
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9 час.
Nikolay Stepanov
И десяти лет мало будет!
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5 час.
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