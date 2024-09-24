Daily Moscow
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Daily Moscow

254 подписчика

Алаудинов сообщил о выведении бойцов из окружения в Курской области

Замначальника Главного военно-политического управления Министерства обороны РФ и командир спецназа «Ахмат», генерал-майор Апти Алаудинов в Telegram-канале сообщил о том, что бойцы, которые находились в окружении более месяца в Курской области после атаки ВСУ, были успешно эвакуированы.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх