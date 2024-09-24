Алаудинов сообщил о выведении бойцов из окружения в Курской области

Замначальника Главного военно-политического управления Министерства обороны РФ и командир спецназа «Ахмат», генерал-майор Апти Алаудинов в Telegram-канале сообщил о том, что бойцы, которые находились в окружении более месяца в Курской области после атаки ВСУ, были успешно эвакуированы.