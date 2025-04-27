В США назвали Крым безопасным регионом для туристов

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр – РИА Новости. Крым является безопасным регионом, американцам не следует бояться приезжать на полуостров, заявил РИА Новости режиссер-документалист, общественный деятель из США Реджинальд Тремблей.
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