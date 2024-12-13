Россиян предупредили о новом способе мошенничества

В России в ноябре и декабре текущего года активно распространяется мошенническая схема, позволяющая делать виртуальные клоны банковских карт россиян с помощью шпионского программного обеспечения, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ВТБ.
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