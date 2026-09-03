Силами «Севера» и «Юга»: ВС РФ взяли под контроль три населённых пункта в Харьковской области и освободили один в ДНР

Российские вооружённые силы за сутки взяли под контроль три населённых пункта в Харьковской области — Василевку, Благодатное и Должанку, а также освободили Ижевку в ДНР, сообщает Минобороны.
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