Врач назвала напиток, заметно снижающий риск деменции

Наталья Денисова рассказала "Аргументам и Фактам" о пользе какао после 65 летВрач-диетолог Наталья Денисова рассказала, что поскольку в какао содержатся антиоксиданты, данный напиток улучшает работу мелких кровеносных сосудов мозга и снижает риск деменции.
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