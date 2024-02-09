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Царьград

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Врач назвала напиток, заметно снижающий риск деменции

Врач назвала напиток, заметно снижающий риск деменции

Наталья Денисова рассказала "Аргументам и Фактам" о пользе какао после 65 летВрач-диетолог Наталья Денисова рассказала, что поскольку в какао содержатся антиоксиданты, данный напиток улучшает работу мелких кровеносных сосудов мозга и снижает риск деменции.

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