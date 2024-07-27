Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в беседе с РИА Новости заявил, что с начала текущего года на территории России погибли как минимум 40 детей в результате обстрелов ВСУ гражданской инфраструктуры.
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