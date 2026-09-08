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Трагедия экранной Сони Загремухиной: как слава в 14 лет и разрушительный роман лишили Ирину Малышеву семьи

В 1975 году 14-летняя Ирина Малышева проснулась известной на всю страну: на экраны вышла картина Сергея Соловьёва «Сто дней после детства», где она сыграла трогательную и застенчивую Соню Загремухину.

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