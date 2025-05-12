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Почему Победа в Великой Отечественной еще долго будет определять положение России в мире

Почему Победа в Великой Отечественной еще долго будет определять положение России в мире

Россия – это страна-цивилизация с множеством специфических особенностей. Среди этих черт есть одна действительно уникальная и хорошо заметная на общем фоне мировой истории, где даже самые могущественные народы исчезают или теряют подлинный суверенитет (как это произошло, например, с европейцами).

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