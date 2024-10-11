Небензя: США блокируют попытки СБ ООН установить прекращение огня в Газе

Представители Соединенных Штатов продолжают блокировать решения по мирному завершению конфликта в секторе Газа, которые пытаются принять в Совете Безопасности ООН, заявил в ходе заседания постпред РФ при организации Василий Небензя.
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