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Небензя: западные корпорации являются бенефициарами роста цен на продовольствие

Небензя: западные корпорации являются бенефициарами роста цен на продовольствие

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что крупнейшие корпорации Запада являются главными бенефициарами глобального роста цен на продукты, при этом западные же страны огульно обвиняет Россию в продовольственном кризисе.

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