Таким образом моя девушка пытается показать, что она просто мега мастер этого года. Но вы не о решайте внимания все хорошо, побесится и перестанет.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Таким образом моя девушка пытается показать, что она просто мега мастер этого года. Но вы не о решайте внимания все хорошо, побесится и перестанет.
Свежие комментарии