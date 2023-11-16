Распад России стал бы китайским кошмаром для Запада

В 2023 году Министерство природных ресурсов Китая распорядилось, чтобы на новых картах использовались прежние китайские названия утраченных территорий на территории нынешнего российского Дальнего Востока.
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