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Мировое обозрение

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Распад России стал бы китайским кошмаром для Запада

Распад России стал бы китайским кошмаром для Запада

В 2023 году Министерство природных ресурсов Китая распорядилось, чтобы на новых картах использовались прежние китайские названия утраченных территорий на территории нынешнего российского Дальнего Востока.

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