Новая статья: Magical Delicacy — сочетание магии и кулинарии. Рецензия По описанию Mag...

Новая статья: Magical Delicacy — сочетание магии и кулинарии. РецензияПо описанию Magical Delicacy напоминает волшебную версию Stardew Valley: с выращиванием овощей, покупкой ингредиентов, готовкой, общением с жителями небольшого поселения и так далее.
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