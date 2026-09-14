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Пропал с экранов на пике славы: чем сейчас занимается звезда «Маруси» и «Сашки» Александр Давыдов

Пропал с экранов на пике славы: чем сейчас занимается звезда «Маруси» и «Сашки» Александр Давыдов

В начале 2010-х Александр Давыдов был из тех актёров, кого узнают с первого кадра. «Маруся», «Баллада о бомбере», «Сашка» — и вот он уже один из главных красавцев отечественных мелодрам.

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