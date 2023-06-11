В Крыму в ДТП погибли пять человек

Пять человек погибли и трое получили ранения в ДТП, произошедшем в Бахчисарайском районе Крыма. Как сообщили РИА «Новый День» в ГСУ СК РФ по РК и Севастополю, сегодня на автодороге Береговое – Бахчисарай в районе села Кочергино.