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В Крыму в ДТП погибли пять человек

В Крыму в ДТП погибли пять человек

Пять человек погибли и трое получили ранения в ДТП, произошедшем в Бахчисарайском районе Крыма. Как сообщили РИА «Новый День» в ГСУ СК РФ по РК и Севастополю, сегодня на автодороге Береговое – Бахчисарай в районе села Кочергино.

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