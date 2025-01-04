В ФРГ заявили о возможной встрече Шольца и Путина впервые с начала СВО

Канцлер ФРГ Олаф Шольц может встретиться с президентом России Владимиром Путиным до 23 февраля. Об этом сообщил представитель оппозиционного Христианско-демократической союза Германии (ХДС) Родерих Кизеветтер на своей странице в соцсети X.
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