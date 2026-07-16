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ИА Регнум

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Украинские мошенники по ошибке послали взрывчатку в банк в Казахстане

Украинские мошенники по ошибке послали взрывчатку в банк в Казахстане

Украинские мошенники перепутали государства и заставили пожилых супругов принести взрывное устройство не в российский банк, а в кредитное учреждение, расположенное в границах города Павлодара (Казахстан).

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