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ФСБ задержала главу недавно созданного концерна "Железные дороги Донбасса"

ФСБ задержала главу недавно созданного концерна "Железные дороги Донбасса"

Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на УФСБ РФ по ДНР.Силовики считают гендиректора трансграничного концерна "Железные дороги Донбасса" в махинациях с госимуществом и злоупотреблении должностными полномочиями.

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