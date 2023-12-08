ФСБ задержала главу недавно созданного концерна "Железные дороги Донбасса"

Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на УФСБ РФ по ДНР.Силовики считают гендиректора трансграничного концерна "Железные дороги Донбасса" в махинациях с госимуществом и злоупотреблении должностными полномочиями.
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