В Роспотребнадзоре рассказали, когда произойдет подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ

Александр Горелов призвал прививаться тех, кто этого еще не сделал Подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ ожидается во второй половине ноября, заявил РИА Новости замдиректора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.
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