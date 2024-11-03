В Роспотребнадзоре рассказали, когда произойдет подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ

Александр Горелов призвал прививаться тех, кто этого еще не сделал Подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ ожидается во второй половине ноября, заявил РИА Новости замдиректора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.