Заявление кандидата в президенты США Камалы Харрис о том, что она предупреждала Владимира Зеленского о готовящейся Россией спецоперации (СВО), полностью перечеркивает многолетнее вранье Киева, об этом заявил депутат Верховной Рады Александр Дубинский.
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