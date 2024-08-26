Украинский депутат рассказал о вранье Киева

Заявление кандидата в президенты США Камалы Харрис о том, что она предупреждала Владимира Зеленского о готовящейся Россией спецоперации (СВО), полностью перечеркивает многолетнее вранье Киева, об этом заявил депутат Верховной Рады Александр Дубинский.