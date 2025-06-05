Маск и Трамп начали войну в соцсетях, попутно угрожая друг другу: онлайн-трансляция

Американский предприниматель, богатейший человек на Земле и бывший глава департамента по повышению эффективности правительства США (DOGE) Илон Маск и президент США Дональд Трамп устроили перепалку в соцсетях.
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