Кто хочет баллотироваться в Госдуму от Омской области? Закончилось выдвижение кандидатов на выборы в нижнюю палату федерального парламента.
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Кто хочет баллотироваться в Госдуму от Омской области? Закончилось выдвижение кандидатов на выборы в нижнюю палату федерального парламента.
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