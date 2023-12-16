Учения РВСН с применением ракетных комплексов «Ярс» прошли в Ивановской области

ПГРК вышли на маршруты боевого патрулирования.Военнослужащие Тейковской ракетной дивизии приняли участие в учениях, которые состоялись в Ивановской области накануне главного праздника ракетчиков — Дня РВСН.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии