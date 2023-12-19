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СК РФ переквалифицировал дело по избитому инвалиду с хулиганства на покушение на убийство

Рустаму Лакашия продлили срок задержания на 72 часа, Иракли Мунчава был арестован на два месяца. Председателю Следственного комитета России представили доклад по уголовному делу по факту нападения на участника СВО.

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Комментарии
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Александр Петровский
А разве это когда-то было проблемой или среди наших бойцов нет иностранных добровольцев? Умный ты наш)
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9 час.
Mustafa Пахомов
Пусть деревья валят.... Всю жизнь.
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7 час.
ПА
Павел Александрович
Показательно наказать, СМИ проследить за ходом дела. Депутаты должны пересмотреть законодательство о мигрантах.
Ответить
3 час.

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