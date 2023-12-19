СК РФ переквалифицировал дело по избитому инвалиду с хулиганства на покушение на убийство

Рустаму Лакашия продлили срок задержания на 72 часа, Иракли Мунчава был арестован на два месяца. Председателю Следственного комитета России представили доклад по уголовному делу по факту нападения на участника СВО.
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